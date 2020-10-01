PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

PFDK'nın 1 Ekim 2020 tarihli kararları açıklandı. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçında stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL, toplamda ise 34 bin 500 TL para cezası aldı.

Sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.