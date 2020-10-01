Haberler Galatasaray PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

'dan 'a para cezası!

Son dakika... () (), Kulübü'ne 34 bin 500 TL para cezası verirken, Başkanı adına ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:32
PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

'nın 1 Ekim 2020 tarihli kararları açıklandı. Kulübü, maçında stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL, toplamda ise 34 bin 500 TL para cezası aldı.

Sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Başkanı için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

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