Steven Gerrard'dan Galatasaraylı yıldıza övgü! "Çok tehlikeli"

İskoç ekibi Ransgers'ta teknik direktör Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a büyük saygı duyduklarını dile getiren Steven Gerrard, "Galatasaray'ın oyuncularını oldukça iyi biliyorum. Oynadıkları sistemi daha iyi anlamamız lazım. Bu hafta bunun için çalışacağız. Ancak ne olursa olsun, muazzam bir kulüple karşılaşacağız, büyük saygımız var. Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maça çıkacağız ve performansımız da o seviyede olmalı. Futbolda tur atladıkça seviye de yükselir. Porto'lar, Feyenoord'lar, Braga'larla oynamak da bu seviyede olmaktır." dedi.

"BABEL ÇOK TEHLİKELİ"

Futbolculuk döneminde Liverpool'da birlikte oynadığı sarı-kırmızılı yıldız Ryan Babel'e övgüler yağdıran Gerrard, "Ryan Babel'i çok iyi tanıyorum, benim iyi bir arkadaşım. Onunla birlikte oynamaktan zevk aldım. Futbolunu gösterme anlamında iyi bir yerde. Liverpool'da karmaşık bir dönem yaşadı ancak doğru yolu bulduğunda inanılmaz bir oyuncu. Güçlü, hızlı, çalım atabiliyor ve bazuka gibi bir sağ ayağı var. Çok tehlikeli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

IANIS HAGI AÇIKLAMASI

Son olarak Galatasaray efsanesi Gheorge Hagi'nin sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük yaptığı dönemde altyapı forması giyen Ianis Hagi'yle ilgili konuşan İngiliz teknik adam, "Ianis Hagi de Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak ancak bu Rangers - Galatasaray maçı. Ianis şu anda doğru yerde ve her geçen gün daha iyi oluyor. İstatistik anlamında da yavaş yavaş daha etkili olmaya başlıyor. Ondan çok memnunuz. Ianis Hagi'nin bu maçta başka bir şey düşünmesini istemiyoruz, ekstra yük taşımasını da istemeyiz. 90 dakika boyunca odaklanması ve en iyi performansını vermesi gerek. Gerisine saygı duyarız ancak önemli olan bu değil." ifadelerini kullandı.