Wesley Sneijder'den heyecanlandıran Türkiye paylaşımı!

2013-2017 yılları arasında 3.5 sezon Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in Türk bayraklı paylaşımı heyecan yarattı.

Futbolculuk kariyerine 2019 yılında nokta koyan Hollandalı efsane, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, Galatasaraylı taraftarlarda da heyecan yarattı.

TEKNİK EKİBE Mİ DAHİL OLACAK?

Hatırlanacağı üzere Sneijder'le aynı dönemde Galatasaray forması giyen Albert Riera, sezon başında Fatih Terim'in teknik ebibine dahil edilmişti. Sneijder'in de sarı-kırmızılı takımda tekrar görev alıp almayacağı merak konusu...

36 yaşındaki Sneijder, geçtiğimiz haftalarda Hollanda'nın alt lig takımlarından Wilhelmus'a bağlı futbol akademisinde genç futbolcuları eğitmek üzere sahaya çıkmıştı.