Haberler Galatasaray Wesley Sneijder'den heyecanlandıran Türkiye paylaşımı!

Wesley 'den heyecanlandıran paylaşımı!

'da 2013-2017 yılları arasında 3.5 sezon forma giyen Wesley 'in sosyal medyadaki paylaşımı heyecan yarattı. Geçtiğimiz yıl futbola veda eden Hollandalı efsane, yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine yer verip "Soon (yakında)" yazarak, 'ye geleceğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:51
Wesley Sneijder'den heyecanlandıran Türkiye paylaşımı!

2013-2017 yılları arasında 3.5 sezon forması giyen Wesley 'in Türk bayraklı paylaşımı heyecan yarattı.

Futbolculuk kariyerine 2019 yılında nokta koyan Hollandalı efsane, yakın zamanda 'ye geleceğini ifade etti. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, Galatasaraylı taraftarlarda da heyecan yarattı.

TEKNİK EKİBE Mİ DAHİL OLACAK?

Hatırlanacağı üzere Sneijder'le aynı dönemde Galatasaray forması giyen , sezon başında 'in teknik ebibine dahil edilmişti. Sneijder'in de sarı-kırmızılı takımda tekrar görev alıp almayacağı merak konusu...

36 yaşındaki Sneijder, geçtiğimiz haftalarda 'nın alt lig takımlarından Wilhelmus'a bağlı akademisinde genç futbolcuları eğitmek üzere sahaya çıkmıştı.

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