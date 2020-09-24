Haberler Galatasaray Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık

Teknik Direktörü : Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık

3. ön eleme turunda 'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'te teknik direktör , "Çok iyi oynadık. Yüzde yüzümüzü verdik. Elimizden gelenin en iyisi yapmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:07
Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık

3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi , deplasmanda karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu ve elendi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hajduk Split Teknik Direktörü , "Çok iyi oynadık. Yüzde yüzümüzü verdik. Elimizden gelenin en iyisi yapmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık. Birkaç önemli pozisyonlara girdik, bunları gole çeviremedik. Böyle takımlara karşı skor üstünlüğü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok genç bir takımız. Gelecek adına umutluyum. Maç sonucu için ise mutlu olduğumu söyleyemem" diye konuştu.

Daha önce Galatasaray'da çalıştığının hatırlatılması üzerine Hari Vukas, "Galatasaray teknik ve idari ekibinden tebrik ve saygı gördüm. O yüzden çok mutluyum" dedi.

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