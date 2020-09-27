Haberler Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Rangers'tan farklı galibiyet!

'ın rakibi 'tan farklı galibiyet!

play-off mücadelesinde İskoç ekibi ile eşleşen karşılaşmayı mutlak kazanma planları yapıyor. Sarı-kırmızılıların rakibi, ligde oynadığı son mücadelede Motherwell'i 4 farklı üstünlükle mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 16:10
Galatasaray'ın rakibi Rangers'tan farklı galibiyet!

'ın 'ndeki rakibi , İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti. Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

BİZE ULAŞIN