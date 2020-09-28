Haberler Galatasaray Fenerbahçe freni

freni

Sezona fırtına gibi başlayan ve 4’te 4 yapan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe’ye diş geçiremedi. Aslan ilk kez gol bulamadı ve liderliği Karagümrük’e devretti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:27 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe freni

Türkıye'nin iki önemli takımı ve 'nin mücadelesi başladığı gibi sona erdi: 0-0. Aslında karşılaşma öncesi sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray favori görülüyordu. Beklendiği gibi de oldu. Sarıkırmızılı takım rakibine oranla daha baskılı bir futbol ortaya koydu. Ancak Taylan, , Linnes'in vuruşları golle sonuçlanmadı. Feghouli'nin ağlara gönderdiği gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarı oyun biraz daha dengelendi.

DERBİ HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe de rakip yarı sahasında görülmeye başladı ancak o da galibiyeti getirecek golü kaydedemedi ve derbi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla 'e devretti. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı. Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

TELEKOM'DA KAZANAMADI
Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda 12. kez karşı karşıya geldi. Merakla beklenen mücadeleden gol sesi çıkmazken 5. defa bir derbi beraberlikle sona erdi. İki ezeli rakip arasındaki 12 mücadelenin 4'ünü Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe kazandı.

FALCAO YİNE SIFIR!
Dün akşam ilk 11'de yer alan 'nun kariyerinde ilk 11 başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği iki maç da Fenerbahçe'ye karşı (diğeri 28 Eylül 2019).

BERABERLİĞE ABONELER!
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maçlarda son dönemde alınan beraberlikler dikkat çekiyor. Dün akşamla birlikte iki takımın oynadığı son 10 karşılaşmanın 7'si beraberlikle sona erdi. Bu maçların 2'sini Fenerbahçe, birini ise Galatasaray kazandı.

6
Galatasaray, Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı (6).

7
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 10 karşılaşmanın yedisinde gol atamadı.

BİZE ULAŞIN