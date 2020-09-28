Fenerbahçe freni

Türkıye'nin iki önemli takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelesi başladığı gibi sona erdi: 0-0. Aslında karşılaşma öncesi sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray favori görülüyordu. Beklendiği gibi de oldu. Sarıkırmızılı takım rakibine oranla daha baskılı bir futbol ortaya koydu. Ancak Taylan, Arda Turan, Linnes'in vuruşları golle sonuçlanmadı. Feghouli'nin ağlara gönderdiği gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarı oyun biraz daha dengelendi.



DERBİ HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe de rakip yarı sahasında görülmeye başladı ancak o da galibiyeti getirecek golü kaydedemedi ve derbi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı. Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.



TELEKOM'DA KAZANAMADI

Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda 12. kez karşı karşıya geldi. Merakla beklenen mücadeleden gol sesi çıkmazken 5. defa bir derbi beraberlikle sona erdi. İki ezeli rakip arasındaki 12 mücadelenin 4'ünü Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe kazandı.



FALCAO YİNE SIFIR!

Dün akşam ilk 11'de yer alan Radamel Falcao'nun Süper Lig kariyerinde ilk 11 başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği iki maç da Fenerbahçe'ye karşı (diğeri 28 Eylül 2019).



BERABERLİĞE ABONELER!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maçlarda son dönemde alınan beraberlikler dikkat çekiyor. Dün akşamla birlikte iki takımın oynadığı son 10 karşılaşmanın 7'si beraberlikle sona erdi. Bu maçların 2'sini Fenerbahçe, birini ise Galatasaray kazandı.



6

Galatasaray, Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı (6).



7

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 10 karşılaşmanın yedisinde gol atamadı.