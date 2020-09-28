Haberler Galatasaray Kadroyu bozmadı

Kadroyu bozmadı

, Saracchi-Linnes mecburi değişikliği dışında ilk 11’ini bozmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Kadroyu bozmadı
, derbisine beklenen 11'i ile çıktı. Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi 'e karşı 7 değişiklik yapan Galatasaray Teknik Direktörü , Fenerbahçe karşısında as kadrosuna döndü. kadrosuna göre mecburi bir değişiklik yapan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak çıktı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Oğulcan Çağlayan da ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.
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