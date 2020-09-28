Kadroyu bozmadı

Fatih Terim, Saracchi-Linnes mecburi değişikliği dışında ilk 11’ini bozmadı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:31Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine beklenen 11'i ile çıktı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split'e karşı 7 değişiklik yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında as kadrosuna döndü. Başakşehir kadrosuna göre mecburi bir değişiklik yapan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'e görev verdi. Sahaya Arda Turan kaptan olarak çıktı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Oğulcan Çağlayan da ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.