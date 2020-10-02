Hedefteki 4’lü

UEFA Avrupa Ligi macerası dün gece Glasgow Rangers karşısında son bulan Galatasaray'da hedefteki isimler arasında 4 yıldız vardı. Falcao, Feghouli, Belhanda ve Babel, İskoç temsilcisine karşı beklentilerin altında kaldı. Aslan'ın hücum silahları, pozisyona girmekte zorlanırken, yaptıkları top kayıplarıyla da sınıfta kaldı. Yabancı yıldızların bu performansı sosyal medyada da sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, özellikle bu 4 oyuncuyu hedef alan sözler sarfetti. Gol yollarında vasat bir görüntü çizen Falcao'nun 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Babel 65'te, Belhanda 66'da, Feghouli de 73'te oyundan alındı. Bu oyuncuların performansı teknik heyetin de tepkisini neden oldu.

TAYLAN'IN TEMPOSU YETMEDİ

Aslan'da alternatifi bulunmayan Taylan Antalyalı, bu sezon yapılan altıncı resmi maçta da 90 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki futbolcu orta sahada çok yalnız kaldı. Taylan rakibin gücüne yanıt veremedi.