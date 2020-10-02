Fatih Terim: Kötü oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kötü bir futbol sergilediklerini ve hem oyundan hem de sonuçtan memnun olmadığını söyledi. "Galatasaray takımı böyle oynamamalı" diyen İmparator, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Rakip kalede daha üretken olmalıydık. Muslera, Saracchi, Arda... Tabii ki sahaya eksik çıkmıyoruz fakat dar rotasyonda zor oluyor. Üç günde bir maç oynadık. 12 Eylül'den bu yana altıncı maçımızı oynadık. Bu da takımın durumunu etkiliyor" yorumunu yaptı.

TRANSFERLERİ BEKLİYORUM

Fatih Terim, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gönül isterdi ki Avrupa'da yolumuza devam edelim fakat olmadı. Maç öncesi söylediğim gibi güçlü bir takımla oynadık. Turu geçseydik gruptan daha kolay çıkardık. Artık önümüze bakacağız. Transfer döneminin kapanmasına çok az kaldı. Eksiklerimiz ortada. Yönetimimiz uğraşıyor. Transferleri bekliyorum. İnşallah olursa bizim için iyi olacak ve rotasyonu da biraz genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

FATİH YOKLARI OYNADI

Galatasaray'ın kalesini koruyan Fatih Öztürk, kötü bir maç çıkardı. Kalesine gelen ilk iki isabetli şutu da ağlarından çıkaran tecrübeli file bekçisi, ilk yarıda bir pozisyonda Omar'a hatalı bir pas atarken Fatih Terim'i kızdırdı. Bu sezon 4. golünü yedi.

TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, güçlü bir takımı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray'a pozisyon vermedik. Çalıştığımız taktikler üzerinden golleri bulmamız önemliydi. Artık Avrupa Ligi'ndeyiz. Hem ligde hem de Avrupa'da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Turladığımız için mutluyum" dedi.

SOUNESS TERİM'LE BULUŞTU

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sürpriz bir ziyaretçisi vardı. 1995- 96 sezonunda sarı-kırmızılıları çalıştıran Graeme Souness, Terim'le buluştu. Takımın soyunma odasına giren İskoç teknik adam, Terim'e başarı dileklerini iletti.