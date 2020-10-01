Marcao zirvesi

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:27Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Buakşam Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da gündem Marcao'nun Roma'ya transferi… Gelen bilgilere İtalyan yöneticiler, bugün Glasgow'da olacak. Burada hem Marcao'yu izleyecekler hem de sarı-kırmızılı yöneticilerle son bir görüşme daha yapacaklar. Marcao'nun menajeri de Glasgow'a davet edildi. Cimbom, Brezilyalı futbolcu için 15 milyon Euro isterken Roma zorunlu satın alma bedeli ile kiralamayı düşünüyor.