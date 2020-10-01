Etebo sahada

Deplasmanda Glasgow ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:29Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Deplasmanda Glasgow ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi ile grip olan Arda Turan, İskoçya'ya götürülmedi. Sarıkırmızılı takımda Saracchi'nin yerine Martin Linnes'in, Arda'nın yerine ise Oghenekaro Etebo'nun forma giymesi bekleniyor.