Haberler Galatasaray Etebo sahada

Etebo sahada

Deplasmanda Glasgow ekibi Rangers ile karşılaşacak olan 'da 3 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:29 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Etebo sahada
Deplasmanda Glasgow ekibi Rangers ile karşılaşacak olan 'da 3 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi ile grip olan , İskoçya'ya götürülmedi. Sarıkırmızılı takımda Saracchi'nin yerine Martin Linnes'in, Arda'nın yerine ise Oghenekaro Etebo'nun forma giymesi bekleniyor.
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