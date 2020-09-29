Haberler Galatasaray UEFA'dan Drogba'ya ödül!

'dan Drogba'ya ödül!

Bir dönem 'da da forma giyen eski yıldız futbolcu 'ya verilecek. Bu gelişme sonrası yıldız oyuncunun eski kulübü Galatasaray'dan da bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 19:04
UEFA'dan Drogba'ya ödül!

'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel kariyerini iki yıl önce noktalayan 42 yaşındaki Drogba, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA 'ne layık görüldü.

Drogba'nın ödülü, 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Drogba, ışıltılı kariyeri boyunca başarılarından dolayı milyonlarca taraftarı için bir kahramandır. Yeteneği, gücü ve zekasıyla onu iyi bir oyuncu olarak hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, , Şangay Shenhua, ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Daha önce birçok efsane isme verilen ödülü geçen sene eski Fransız futbolcu Eric Cantona kazanmıştı.

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden eski oyuncusu için bir tebrik mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda "Tebrikler Efsane" ifadeleri kullanıldı.

BİZE ULAŞIN