Fatih Terim şifreleri çözdü!

Derbi günü geldi çattı ve son gün Fatih Terim oyuncularına Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Hajduk Split maçından çok derbiye çalışan tecrübeli teknik adam, öne geçseler bile sarı-lacivertlilerin oyunu döndürebileceğini ve bu derbinin "Atanın kazanacağı" bir derbi olmayacağını söyledi. Rakibin ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda yetenekli oyuncuları bulunduğundan bahsetti. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorlanmayan bir Fenerbahçe olacağını söyledi.

SAMATTA TEHLİKELİ

Duran toplara kesin dikkat uyarısı yaptı. Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin en büyük üç eksiği ise gol yollarındaki bitiricilik, hava topu mücadelesindeki zayıflık ve bireysel hatalar... Oyuncuları ile yaptığı özel toplantıda, "Eğer galip geleceksek bu hataları mutlaka değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, Samatta'nın oynamasının kendileri için bir dezavantaj olacağını da anlatttı. Oyuncunun kendisini göstermek isteyeceğini ve bu nedenle mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti.

LİG KADROSUNA DÖNECEK

Fenerbahçe'nin sürekli değişen kadrosuna karşılık Galatasaray ilk 11'ini oturtmuş durumda… Bugünkü karşılaşmada ilk iki haftanın aksine sarıkırmızılılarda tek değişiklik sol bekte sakatlanan Saracchi'nin yerine Martin Linnes'in oynayacak olması… Onun dışında teknik direktör Terim'in ilk iki haftada uyguladığı 4-1-4-1 sisteminden vazgeçmeyecek ve kazanmaya alışan kadrosunu da bozmayacak.