Fatih Terim'den derbi yorumu: Herkes bundan zevk alıyor!

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

ÜMİT EDERİM KENDİ OYUNUMUZU SAHADA UYGULAYABİLİRİZ



Derbiler sonuçları kestirilemeyen maçlar. Bilinmeyen olduğu için de herkes bundan zevk alıyor. İyi başladık, iyi de gitmek niyetimiz. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ümit ederim kendi oyunumuzu sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz.

SARACCHI İLE RAHAT EDEBİLİRDİK

Özellikle geçiş savunmasında Saracchi bizim için hızıyla önemli bir silah. Her ne kadar Luyindama'nın gelmesiyle geçiş savunmasında rahat ettiysek de Saracchi ile çok daha rahat edebilirdik. Rakip atakların böyle olacağını düşündüğümüz için geçiş savunması önemli.