Taylan tek başına

Aslan adına sezonun flaş ismi Fenerbahçe karşısında orta sahada tek başına savaştı. Emre, Belhanda ve Feghouli’den maç boyu destek alamadı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:40Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada Taylan Antalyalı müthiş bir mücadele verdi. Sezonun flaş ismi; rakibin Sosa, Ozan, Gustavo'dan kurulu orta sahasına karşı çok yalnız kaldı. Arda Turan, Younes Belhanda, Emre Kılınç gibi isimlerden yeterince destek görmeyen 25 yaşındaki futbolcu orta sahada ayakta kalan isimdi. Maçın ilk düdüğünden son anına kadar savaşan Taylan Antalyalı karşılaşma sonunda teknik direktör Fatih Terim'den de tebriği aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Taylan'ın oyununu takdir etti.