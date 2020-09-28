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Taylan tek başına

Aslan adına sezonun flaş ismi karşısında orta sahada tek başına savaştı. , ve Feghouli’den maç boyu destek alamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Taylan tek başına
Galatasaray'ın sahasında ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada müthiş bir mücadele verdi. Sezonun flaş ismi; rakibin Sosa, Ozan, Gustavo'dan kurulu orta sahasına karşı çok yalnız kaldı. , Younes , Kılınç gibi isimlerden yeterince destek görmeyen 25 yaşındaki futbolcu orta sahada ayakta kalan isimdi. Maçın ilk düdüğünden son anına kadar savaşan Taylan Antalyalı karşılaşma sonunda teknik direktör 'den de tebriği aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Taylan'ın oyununu takdir etti.
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