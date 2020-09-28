Haberler Galatasaray Rangers şov yaptı

şov yaptı

'ın play off turundaki rakibi , iskoçya liginin 9. haftasında Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. (2), (2) ve 'un golleriyle galip geldi. Rakibin sayısını ise kendi kalesine attı. Rangers, böylece 23 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Rangers şov yaptı

'ın play off turundaki rakibi , iskoçya liginin 9. haftasında Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. (2), (2) ve 'un golleriyle galip geldi. Rakibin sayısını ise kendi kalesine attı. Rangers, böylece 23 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.

'BÜYÜK SAYGIMIZ VAR'
Rangers'ta teknik direktör , sarı-kırmızılılar hakkında açıklamalarda bulundu. G.Saray'a büyük saygı duyduklarını dile getiren Steven Gerrard, "G.Saray'ın oyuncularını oldukça iyi biliyorum. Muazzam bir kulüple karşılaşacağız, büyük saygımız var" dedi.

BİZE ULAŞIN