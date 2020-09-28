Rangers şov yaptı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play off turundaki rakibi Rangers, iskoçya liginin 9. haftasında Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. Rangers; James Tavernier (2), Cedric Itten (2) ve Jordan Jones'un golleriyle galip geldi. Rakibin sayısını ise George Edmundson kendi kalesine attı. Rangers, böylece 23 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.
'BÜYÜK SAYGIMIZ VAR'
Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard, sarı-kırmızılılar hakkında açıklamalarda bulundu. G.Saray'a büyük saygı duyduklarını dile getiren Steven Gerrard, "G.Saray'ın oyuncularını oldukça iyi biliyorum. Muazzam bir kulüple karşılaşacağız, büyük saygımız var" dedi.