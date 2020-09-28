O ışığımız yoktu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son maçlardaki iyi oyunu Fenerbahçe karşısında tekrarlayamadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Maç öncesindeki heyecanla maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli bir oyun olsun ama öyle olmadı. Oyun istikrarı önemli ama oyuncu istikrarı da önemli. Malesef bugün birkaç oyuncumuzda o ışığı göremedik. Üç günde bir maç ne kadar oyuncu değişimi yapsak da yıpratabiliyor demek ki" dedi.



GOL DEĞİŞTİRİRDİ

Terim şöyle devam etti: "Bazen böyle oynarsınız ama doğru taktikle gol bulursunuz. Bugün birçok kez gole gole yaklaştık. Son pasları doğru verebilsek çok daha artabilirdi bu sayı. Belki golü atsak oyunumuzu da düzeltme imkanı bulabilirdik ama olmadı. Kendi sahamızda kazanmak isterdik. Olmayınca da yapacak bir şeyimiz yok. Hayırlısı. Bundan sonraki maçlara bakacağız artık."



GLASGOW'A BAKACAĞIZ

Terim, "Artık Glasgow Rangers'a hazırlanacağız, döneceğiz Kası mpaşa'ya. Bunları daha çok konuşacağız. İnşallah bu şekilde bir daha konuşmayız" dedi.



HAKEM BONKÖRDÜ

Fatih Terim, neredeyse her oyuncuya sarı kart gösteren Ali Palabıyık'ı eleştirdi: "Hakemin sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum."