Omar’dan vasat maç

Aslan'ın yeni transferlerinden Omar Elabdellaoui, dün akşam vasat bir performans sergiledi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:11Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Aslan'ın yeni transferlerinden Omar Elabdellaoui, dün akşam vasat bir performans sergiledi. Sağ bekte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, basit top kayıpları yaparken, hücuma da destek veremedi. 66 kez topla buluşan Norveçli futbolcu, yüzde 78.6 pas isabetiyle oynadı, 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.