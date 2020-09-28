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Omar’dan vasat maç

Aslan'ın yeni transferlerinden , dün akşam vasat bir performans sergiledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Omar’dan vasat maç
Aslan'ın yeni transferlerinden , dün akşam vasat bir performans sergiledi. Sağ bekte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, basit top kayıpları yaparken, hücuma da destek veremedi. 66 kez topla buluşan Norveçli futbolcu, yüzde 78.6 pas isabetiyle oynadı, 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.
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