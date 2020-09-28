Haberler Galatasaray 7. dakikada sürpriz!

7. dakikada sürpriz!

Derbinin ilk anlarında oyun bir süre durmak zorunda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:12 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
7. dakikada sürpriz!
Derbinin ilk anlarında oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Salgın nedeniyle taraftarsız oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Stadı'nın dışından sahaya işaret fişeği atıldı. 'ın hücumu sırasında kim tarafından atıldığı belli olmayan işaret fişeği kimseye zarar vermedi. Oyunun kısa süre durmasının ardından karşılaşmaya devam edildi.
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