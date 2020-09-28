7. dakikada sürpriz!

Derbinin ilk anlarında oyun bir süre durmak zorunda kaldı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:12Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Derbinin ilk anlarında oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Salgın nedeniyle taraftarsız oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Türk Telekom Stadı'nın dışından sahaya işaret fişeği atıldı. Galatasaray'ın hücumu sırasında kim tarafından atıldığı belli olmayan işaret fişeği kimseye zarar vermedi. Oyunun kısa süre durmasının ardından karşılaşmaya devam edildi.