Haberler Galatasaray Hajduk Split maçı sonrası karar! Younes Belhanda...

maçı sonrası karar! Younes ...

'da son zamanlarda takımdaki geleceği tartışılan isimlerden olan Younes son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor. Özellikle 3. ön eleme mücadelesinde 'e karşı oynanan karşılaşmada sonradan oyuna girerek gol perdesini açan Faslı oyuncu için yeni bir karar verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 13:49
Hajduk Split maçı sonrası karar! Younes Belhanda...

Sezona flaş bir giriş yapan Faslı futbolcu iki hafta öncesine kadar istenmeyen futbolcuydu. ve maçlarında futboluyla yıldızlaşan ve son olarak önceki akşam 'nde 'e karşı maça sonradan girip perdeyi açan yıldız futbolcu maaşında indirime gidecek ve yeni sözleşmeyi kapacak.

Cim-Bom ile bir sene daha sözleşmesi bulunan, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan 'nın garanti ücreti 2.1 milyon Euro'ya çekilecek. Yapılacak 2+1 senelik sözleşme ile 30 yaşındaki futbolcu 2023'e kadar G.Saray forması giyecek.

Belhanda sözleşmesinin son senesinde oynarsa +1 yıl daha ter dökecek. 'da kısa bir süre önce ev alan Belhanda'nın yükselen performansında anlaşmasının bitecek olmasının etki yaptığı belirtildi.

2011-12'Yİ ANIMSATTI
Younes Belhanda kariyerinin en iyi sezonunu 2011-12 sezonunda Montpellier'de geçirmişti. Hem kişisel istatistiklerinde hem de takım başarısıyla zirveye çıkmıştı.

13 gol 6 asiste ulaştığı performansıyla Montpellier'in o sezon şampiyonu olarak tarihe geçmesinde baş rolü oynamıştı.

İlk dört maçında iki gol attığı tek sezon 2011-12 olan Faslı futbolcunun sonraki yıllardaki performansı hep tartışma konusu oldu. Dokuz yıl sonra ilk kez bu sezon formasıyla, aynı rakamlara ulaştığı bir sezon başlangıcı yaptı.

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