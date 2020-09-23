Haberler Galatasaray Belhanda’nın fiyatı arttı

’nın fiyatı arttı

Satılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı, sezona müthiş başladı. 30 yaşındaki yıldız, düşük fiyata bırakılmayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Belhanda’nın fiyatı arttı

Katkısı her zaman sorgulanan Younes sezona harika girdi. Faslı yıldız, 'de 'e karşı nefis bir oyun oynarken, 'e karşı yüksek performansını golle süsledi. 30 yaşındaki orta saha, WhoScored'e göre; ilk iki haftada 8.22 puan toplayarak en değerli oyuncu oldu. Yönetim, Belhanda'nın futbolunu görünce düşük bir bedelle gönderilmesi kararında geri adım attı.

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