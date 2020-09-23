Belhanda’nın fiyatı arttı

Katkısı her zaman sorgulanan Younes Belhanda sezona harika girdi. Faslı yıldız, Süper Lig'de Gaziantep'e karşı nefis bir oyun oynarken, Başakşehir'e karşı yüksek performansını golle süsledi. 30 yaşındaki orta saha, WhoScored'e göre; ilk iki haftada 8.22 puan toplayarak en değerli oyuncu oldu. Yönetim, Belhanda'nın futbolunu görünce düşük bir bedelle gönderilmesi kararında geri adım attı.