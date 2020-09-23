Katkısı her zaman sorgulanan Younes Belhanda sezona harika girdi. Faslı yıldız, Süper Lig'de Gaziantep'e karşı nefis bir oyun oynarken, Başakşehir'e karşı yüksek performansını golle süsledi. 30 yaşındaki orta saha, WhoScored'e göre; ilk iki haftada 8.22 puan toplayarak en değerli oyuncu oldu. Yönetim, Belhanda'nın futbolunu görünce düşük bir bedelle gönderilmesi kararında geri adım attı.
Belhanda’nın fiyatı arttı
Satılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı, sezona müthiş başladı. 30 yaşındaki yıldız, düşük fiyata bırakılmayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50