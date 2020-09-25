Haberler Galatasaray Galatasaray - Hajduk Split maçı sonrası Arda Turan'dan Mirta Surjak'a özel röportaj!

- maçı sonrası 'dan 'a özel röportaj!

3. ön eleme turunda ile arasında oynanan karşılaşmayı takip etmek için Stadyumu'nda bulunan Hajduk spikeri , maçın ardından sarı-kırmızılı yıldız ile özel röportajda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 18:33
Galatasaray - Hajduk Split maçı sonrası Arda Turan'dan Mirta Surjak'a özel röportaj!

3. ön eleme turunda ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Mücadeleyi takip etmek için 'a gelen Hajduk spikeri , maçın ardından ile röportaj yaptı.

ile değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'a daha önce hiç gitmediğini belirterek ziyaret sözü veren Turan, "Hırvatistan'a hiç gitmedim ama inşallah güzel günlerde bulunuruz. Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim." ifadelerini kullandı.

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