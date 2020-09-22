Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı güneşi gördü! Adım adım milli takıma

güneşi gördü! Adım adım milli takıma

'da teknik direktör Fatiih Terim'in defansif orta saha olarak oynattığı , gösterdiği performansla milli takım kapısını araladı. Şenol Güneş'i de etkileyen genç yetenek, ’deki maçı için kadroya çağrılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:51
Taylan Antalyalı güneşi gördü! Adım adım milli takıma

G.Saray'da gecikince Terim'in mecburen defansif orta saha oynattığı , sergilediği futbolla milli takım kapısını araladı. Başarılı futbolcu, 'deki maçı için kadroya çağrılacak.

25 yaşındaki oyuncu 6 numaradaki performansıyla A 'in dikkatini çekti.

10 numara olarak geldiği 'da teknik direktör 'in dokunuşuyla 6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Ligde Gaziantep ve ile Avrupa Ligi'ndeki maçlarında 90'ar dakika görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Transferde yaşanan gecikme nedeniyle mecburen bu bölgeye kayan Taylan, futboluyla takımın en iyisi oldu. G.Saraylı oyuncunun bu başarısı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de gözünden kaçmadı. Güneş'in 11 Ekim'deki Rusya maçının aday kadrosuna Taylan'ı çağırmayı planladığı öğrenildi.

TERİM'İN TAM İSTEDİĞİ GİBİ OLDU
Öğrencisinin yaşadığı gelişimle gurur duyan Fatih Terim'in bu bölgede Donk'un yerine Taylan'ı tercih etme nedeni de ortaya çıktı. Yaz kampında yardımcılarına istediği 6 numara transferini, "Bize rakibi karşılayan değil bizi savunmadan topla çıkartacak biri gerek. Arda ve Emre ile birlikte daha çok topa sahip olmalı ve topun bizde kalmasını sağlamalı" diyen İmparator, bu yüzden hücumu düşünen Taylan'a görev veriyor.

Sabah

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