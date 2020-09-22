Marcao 18 milyon

Belhanda ve Babel'i satamayan Galatasaray'da Marcao kıymete bindi. Sezona çok iyi başlayan Brezilyalı stoper, Newcastle United ve Roma ile ciddi şekilde anılıyor. Terim, "Eğer Galatasaray'a ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok" diyerek Marcao'nun gidişine onay verirken yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 18 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

850 bin Euro'luk garanti parasını düşük bulan Marcao'da kariyerine farklı bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor. Başarılı futbolcu, bir buçuk sene önce 4 milyon euro'ya Galatasaray'a gelmişti.