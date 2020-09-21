Haberler Galatasaray Aurelien Chedjou Adana Demirspor ile anlaşma sağladı!

ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberi... 'de daha önce , ve forması giymiş olan Kamerun asıllı Fransız oyuncu 1. Lig takımlarından ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:17
Aurelien Chedjou Adana Demirspor ile anlaşma sağladı!

A Spor'un haberine , ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 35 yaşındaki Chedjou'nun ekibi Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bu sezon takımının ilk 3 maçında forma giymeyen 35 yaşındaki oyuncu, son Chateauroux mücadelesine 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Chedjou'nun Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. temsilcisi bu döneminde Emilijus Zubas, Sedat Şahintürk, , Kerim Avcı, Hamza Ok, Emre Selen, Samed Kaya ve Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.

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