Aurelien Chedjou Adana Demirspor ile anlaşma sağladı!

A Spor'un haberine Adana Demirspor, Aurelien Chedjou ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 35 yaşındaki Chedjou'nun Fransa ekibi Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bu sezon takımının ilk 3 maçında forma giymeyen 35 yaşındaki oyuncu, son Chateauroux mücadelesine 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Chedjou'nun Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Akdeniz temsilcisi bu transfer döneminde Emilijus Zubas, Sedat Şahintürk, Anıl Karaer, Kerim Avcı, Hamza Ok, Emre Selen, Samed Kaya ve Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.