Dimitrios Diamantakos: Falcao formamı isterse değiştiririm

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Hırvat ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak. Hajduk Split'in Yunan forveti Dimitrios Diamantakos, Galatasaray maçı öncesi Hırvat basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Slobodna Dalmacija'nın haberine göre Diamantakos, Galatasaray'a adeta meydan okudu.

"GALATASARAY'IN ZAAFLARINDAN FAYDALANMALIYIZ"

"Hepimiz sabırsızlanırız. Umarım turu geçeriz. Renova maçında hava şartları gerçekten zordu. Bu tür maçlarda kazandığınızdan daha fazlasını kaybetme riskleriniz olur. Galatasaray karşısında durum farklı olacak. Şansımız var. Sadece konsantre olup, onların zaaflarından faydalanmalıyız.

"MARCAO VE LUYINDAMA ÇOK HIZLI DEĞİLLER"

"Birçok kaliteli futbolcuyla harika bir takım olduklarının farkındayız ancak geçiş oyunlarında sorun yaşadıklarını gördük. Savunmalarında zaaflar fark ettik. Marcao ve Luyindama iyi oyuncular ancak çok hızlı değiller. Onlara karşı baskılı oynamalıyız. Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz ile daha önce oynamıştım. Onları iyi tanıyorum. Bize karşı oynayacaklar mı, bilmiyorum."

"GALATASARAY'A EN AZ 1 GOL ATARIZ VE TURU GEÇERİZ"

"Hajduk'a fark yaratmaya geldim, gençlere tecrübemle yardımcı oluyorum. Oyunumuz adım adım daha iyi hale gelecektir. Galatasaray karşısında turu geçeceğimize inanıyorum. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray maçını 1-0 kazanmak bizim için yeterli olacak. Yüzde yüz ile oynamalıyız. Savunmada iyi bir iş çıkartırsak Galatasaray'a en az 1 gol atarız. Bundan eminim. Kontrataklar ile etkili olmalıyız."

ŞANSIN OLURSA FALCAO İLE FORMANI DEĞİŞTİRMEK İSTER MİSİN?

"İstemem çünkü corona virüsü nedeniyle sıkıntı yaşayabiliriz. Dürüst olmak gerekirse normal zamanda da forma değiştirme huyum yoktur. Benden formamı isterlerse elbette veririm. Hajduk harika bir kulüp. Kariyerim için ileriye atılmış bir adım. Her zaman şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa'da oynuyor. Taraftarların desteğini hissediyorum ve gerçekten zevk alıyorum."