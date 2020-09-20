Haberler Galatasaray 4 kulüp peşinde

4 kulüp peşinde

'da 'nın geleceği belirsizliğini korurken 4 takımın Faslı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
4 kulüp peşinde

'da 'nın geleceği belirsizliğini korurken 4 takımın Faslı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. 'dan Nice, Körfez kulüplerinden Al-Hilal, Al-Nasr ve Al-Duhail'in Younes Belhanda ile yakından ilgilendiği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi. Kaynak arayan sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun bu kulüplerden birisiyle el sıkışmasını bekliyor.

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