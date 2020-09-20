4 kulüp peşinde

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini korurken 4 takımın Faslı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Fransa'dan Nice, Körfez kulüplerinden Al-Hilal, Al-Nasr ve Al-Duhail'in Younes Belhanda ile yakından ilgilendiği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi. Kaynak arayan sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun bu kulüplerden birisiyle el sıkışmasını bekliyor.