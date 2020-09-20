Haberler Galatasaray Götze’yi yalanladı

Götze’yi yalanladı

 ile anlaştığı iddia edilen 'nin 'e gideceği iddia edilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Götze’yi yalanladı

ile anlaştığı iddia edilen 'nin 'e gideceği iddia edilmişti. Ancak Alman ekibinin hocası Peter Bosz, "Şu anda başka pozisyonlara oyuncu bakıyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı. giderse bonservisi elinde olan Götze'nin 'a gelebileceği belirtiliyor.

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