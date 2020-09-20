Götze’yi yalanladı

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mario Götze'nin Bayer Leverkusen'e gideceği iddia edilmişti. Ancak Alman ekibinin hocası Peter Bosz, "Şu anda başka pozisyonlara oyuncu bakıyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı. Belhanda giderse bonservisi elinde olan Götze'nin İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor.