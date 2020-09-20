Doumbia için takım aranıyor

Galatasaray ile anılan İdrissa Doumbia'dan iyi haber geldi. Sapo Deportes gazetesi genç oyuncu için, "Ocak 2019'da Sporting'e gelen İdrissa Doumbia, geçen sezon 35 maç oynadı. Ancak Ruben Amorim, sezon öncesi kampına onu götürmedi. Yeni sezon için ona güvenmediğini gösterdi. Sporting, zorunlu satın alma maddesini koyarak kiralık göndereceği bir takım arıyor" şeklinde haber yaptı. Seri olmazsa Doumbia için görüşmelerin başlayabileceği belirtiliyor.