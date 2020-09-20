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'da gözden çıkartılan ve uzun zamandır kendisine kulüp arayan , sonunda ile prensipte anlaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Antalya yolunda

'da gözden çıkartılan ve uzun zamandır kendisine kulüp arayan , sonunda ile prensipte anlaştı. Tecrübeli stoper bu hafta içinde kırmızı-beyazlı takıma imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 900 bin euro alan Ahmet Çalık'a bonservisinde kolaylık sağlanması bekleniyor.

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