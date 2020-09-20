Antalya yolunda

Galatasaray'da gözden çıkartılan ve uzun zamandır kendisine kulüp arayan Ahmet Çalık, sonunda Antalyaspor ile prensipte anlaştı. Tecrübeli stoper bu hafta içinde kırmızı-beyazlı takıma imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 900 bin euro alan Ahmet Çalık'a bonservisinde kolaylık sağlanması bekleniyor.