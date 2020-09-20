Galatasaray'da gözden çıkartılan ve uzun zamandır kendisine kulüp arayan Ahmet Çalık, sonunda Antalyaspor ile prensipte anlaştı. Tecrübeli stoper bu hafta içinde kırmızı-beyazlı takıma imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 900 bin euro alan Ahmet Çalık'a bonservisinde kolaylık sağlanması bekleniyor.
Antalya yolunda
Galatasaray'da gözden çıkartılan ve uzun zamandır kendisine kulüp arayan Ahmet Çalık, sonunda Antalyaspor ile prensipte anlaştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50