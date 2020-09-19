Haberler Galatasaray Belçika'da gündem Mbaye Diagne! Pişmanlık...

'da gündem Mbaye Diagne! Pişmanlık...

Son dakika haberleri... 'ın ekibi 'a kiralık olarak gönderdiği ancak Brugge teknik direktörü Clement ile yıldızı bir türlü barışmayan ve kadro dışı bırakılarak sezon sonu sarı-kırmızılılara geri gönderilen Diagne'nin çıktığı 2 maçta da fileleri havalandırması Belçika basınında büyük yankı buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:06
Belçika'da gündem Mbaye Diagne! Pişmanlık...

'ın geçtiğimiz sezon 'a kiralık olarak gönderdiği, ancak kulübünde futboldan çok problemlerle ismi anılan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kulübe geri dönmüştü.

Galatasaray'a dönüşü sonrası hem hem de Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 mücadelede de fileleri havalandırmayı başaran Senegalli golcünün bu performansı Belçika basınında da yankı buldu.

Belçika kaynaklı haber sitesi dh.bet, golcü oyuncunun sezonu müthiş bir performans ile başladığını yazarken, Brugge teknik direktörü Clement'in oyuncuyu karşısında kaçırdığı penaltı sonrası onu kovduğunu ancak Diagne'nin şu anda parladığını ve pişmanlık duyması gerektiği vurgusunu yaptı. "Clement onu Saint-Germain maçındaki penaltı olayından sonra gözden çıkardı ama Diagne şu an parlıyor."

Öte yandan haberde, daha önce Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giymiş olan Christian Luyindama'ın performansına da işaret ederek, "Clement onu Paris Saint-Germain maçındaki penaltı olayından sonra gözden çıkardı ama Diagne şu an parlıyor."Galatasaray savunması için çok önemli bir futbolcu Galatasaray'ın bir sonraki turdaki rakibi olacak. Luyindama ve Diagne'nin görevi zorlaşacak" denildi.

BİZE ULAŞIN