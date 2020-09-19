Belçika'da gündem Mbaye Diagne! Pişmanlık...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği, ancak Belçika kulübünde futboldan çok problemlerle ismi anılan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kulübe geri dönmüştü.

Galatasaray'a dönüşü sonrası hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 mücadelede de fileleri havalandırmayı başaran Senegalli golcünün bu performansı Belçika basınında da yankı buldu.

Belçika kaynaklı haber sitesi dh.bet, golcü oyuncunun sezonu müthiş bir performans ile başladığını yazarken, Brugge teknik direktörü Clement'in oyuncuyu PSG karşısında kaçırdığı penaltı sonrası onu kovduğunu ancak Diagne'nin şu anda parladığını ve pişmanlık duyması gerektiği vurgusunu yaptı. "Clement onu Paris Saint-Germain maçındaki penaltı olayından sonra gözden çıkardı ama Diagne şu an parlıyor."

Öte yandan haberde, daha önce Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giymiş olan Christian Luyindama'ın performansına da işaret ederek, "Clement onu Paris Saint-Germain maçındaki penaltı olayından sonra gözden çıkardı ama Diagne şu an parlıyor."Galatasaray savunması için çok önemli bir futbolcu Galatasaray'ın bir sonraki turdaki rakibi Hajduk Split olacak. Luyindama ve Diagne'nin görevi zorlaşacak" denildi.