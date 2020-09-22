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'dan veto yedi! Galatasaraylı yıldız...

Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi kapanırken, 5 Ekim tarihine kadar süren transfer tescil döneminin bitimine az bir süre kala ekipler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ligin dev ekipleri , F.Bahçe ve G.Saray girişimlerini sürdürürken, flaş bir iddia ortaya atılmıştı.. Daha önce Beşiktaş forması da giymiş ve an itibariyle 'da top koşturan Hollandalı yıldız için siyah-beyazlı kulübe döneceği yönünde haberleri çıkarken, 'ın bu transferi veto ettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 11:41
Sergen Yalçın'dan veto yedi! Galatasaraylı yıldız...

'dan yılda 2.5 milyon Euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen , menajerler tarafından 'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan ve teknik patron 'dan veto geldi.

Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon Euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

Babel'in talep ettiği 2.5 milyon Euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.

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