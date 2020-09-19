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Zorlu serüven

Neftçi’yi eleyerek 3. ön elemesine kalan , ’de Hajduk’u ağırlayacak. Elerse play-off’a 1 Ekim’de deplasmanda çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Zorlu serüven

Sezona hızlı bir başlangıç yapan , ligde 'i devirdikten sonra önceki gün deplasmanına çıkmıştı. 2. ön eleme turunda 'yü de 3-1'le geçen Cimbom, adını 3. tura yazdırdı. Çalışmalara ara vermeden devam eden Galatasaray, yarın son şampiyon 'e konuk olacak. 'de Hırvat ekibi 'i ağırlayacak Aslan, 27 Eylül'de dev derbide 'yle evinde karşılaşacak.

GERRARD VE IANIS HAGI VAR
Cimbom, Hajduk'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak ve ekibi Willem ile İskoç takımı Rangers'ın galibiyle eşleşecek. 60 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Rangers'ın teknik direktörlüğünü eski Liverpoollu yapıyor. Ayrıca takımın yıldızı ise 'nin oğlu Ianis Hagi dikkat çekiyor. Cimbom, 1 Ekim'de Avrupa maçına çıkarsa, milli aradan önce son sınavını 4 Ekim'de 'ya karşı verecek ve molaya çıkacak!

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