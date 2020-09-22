Haberler Galatasaray Flaş transfer iddiası! Galatasaray Jorman Campuzano'yu gündemine aldı

Flaş iddiası! 'yu gündemine aldı

çalışmalarını sürdüren için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Kadorsuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Arjantin ekibi 'ta forma giyen Kolombiyalı 'yu gündemine aldığı belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 01:49
Flaş transfer iddiası! Galatasaray Jorman Campuzano'yu gündemine aldı

'e muhteşem bir başlangıç yapan 'da harekatı sürüyor. Etebo'dan sonra yeni bir orta saha daha arayan sarı kırmızılılar rotasını Arjantin'e çevirdi. 'nın ünlü gazetecilerinden Gianluigi Longari, forması giyen 'nun Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralamak istiyor.

JORMAN CAMPUZANO KİMDİR?
30 Nisan 1996 yılında dünyaya gelen Campuzano, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'da forma giyiyor. Ön libero pozisyonunda görev yapan Jorman Campuzano sağ ayağını etkili kullanıyor. Boca Juniors Jorman Campuzano'yu Atletico National kulübünden 3,5 milyon euro'ya transfer etti. Jorman Campuzano, 67 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı.

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