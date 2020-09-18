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Teknik Direktörü 'tan açıklaması! "Şansımız var"

'ın 3. ön eleme turunda karşılaşacağı 'te , "Galatasaray geçen tura baktığımızda kesinlikle potansiyel olarak en güçlü rakip. Bir maçta her şey mümkündür, tur atlama şansımız var" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 20:28
Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas'tan Galatasaray açıklaması! "Şansımız var"

2. ön eleme turunda 'yü 3-1'lik skorla eleyen temsilcimiz , Hırvat ekibi 'in rakibi oldu.

Bir dönem sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenörlük yapan Hajduk Split Teknik Direktörü , eşleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 7 günde 3 önemli karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Vukas, "Soğuk kanlıyız ve heyecanlıyız. Dişe diş bir maça çıkacağız, ne olursa olacak. Galatasaray'ın Hajduk maçı öncesi ve sonrasında iki derbisi olacak, 7 günde ve ile oynayacaklar, arada da bizimle karşılaşacaklar. Onlar için 3 maç büyük bir meydan okuma olacak. Akıllarında bu maçlar kesinlikle olacaktır. Büyük ihtimalle de bizim maçta en güçlü takımlarıyla sahada olmayacaklar. Biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

"RANGERS FAVORİ"

Galatasaray'ı elemeleri durumunda Rangers'ın favori olduğunu dile getiren Hırvat , "Galatasaray'dan sonraki rakibi, turu geçince düşüneceğiz. Rangers'ın favori olduğu kesin ve o da büyük bir takım, bizim yolumuzda duruyor." ifadelerini kullandı.

"ŞANSIMIZ VAR"

Sarı-kırmızılı ekibin geçen tura göre en güçlü rakip olduğunu ancak şanslarının olduğunu da ifade eden Hari Vukas, "Galatasaray geçen tura baktığımızda kesinlikle potansiyel olarak en güçlü rakip. Bir maçta her şey mümkündür, tur atlama şansımız var" şeklinde konuştu.

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