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VAR’dan penaltı çıktı

Luyindama ve Ba’nın mücadelesine önce ‘devam’ diyen hakem Karaoğlan, pozisyonu tekrar izledikten sonra kararını değiştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:49 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
VAR’dan penaltı çıktı

ile arasındaki mücadeleye VAR kararı damga vurdu. 11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Luyindama ceza alanı sağ çaprazında ile birlikte kafa vuruşuna çıktı. Ardından sarı-kırmızılı oyuncular, Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi , inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'da topun başına gelen , ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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