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'da zorlu periyot! 14 günde...

'e Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle moralli başlayan 'ı zorlu bir periyot bekliyor. Sarı-kırmızılılar yoğun bir maç trafiğine girerken, 14 günde tam 5 karşılaşma oynamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:45
Galatasaray'da zorlu periyot! 14 günde...

'ın yoğun maç trafiği bugün itibaren daha da zorlaşacak. Önümüzdeki 14 gün içinde en az 4 karşılaşmaya çıkacak olan sarı kırmızılı takımın alacağı sonuçlar, 'ndeki kaderini belirleyecek ve 'deki şampiyonluk şansına etki edecek. Süper Lig'de bugün Medipol 'e konuk olacak Galatasaray, 'de 'le, 'de ile karşılaşacak. Hajduk'u yendiği takdirde 1 Ekim'de, Rangers-Willem galibiyle Avrupa Ligi play-off karşılaşmasına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 4 Ekim'de de deplasmanına gidecek.

KADRO EKONOMİK OLARAK KULLANILACAK
Zorlu maç trafiğini dikkate alan teknik direktör , kadroda mecburen rotasyona gidecek. Hafta içi Neftçi karşılaşmasında yedek oturan Arda, Feghouli ve Omar bugün Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Önceki gün dördüncü çocuğu dünyaya gelen Falcao'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Terim, Kolombiyalı yıldızın yerine Neftçi maçında 2 gol atan Diagne'ye şans verebilir. Öte yandan Galatasaray, bir yıllık sözleşmesi kalan 'ın satışı konusunda ile prensip anlamasına vardı. (Hürriyet)

GALATASARAY'IN 14 GÜNDE YAPACAĞI MAÇLAR
20 Eylül Pazar - Başakşehir(d)

24 Eylül Perşembe - Hajduk Split

27 Eylül Pazar - Fenerbahçe

*1 Ekim Perşembe - Rangers/Willem II(d)

4 Ekim Pazar - Kasımpaşa(d)

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