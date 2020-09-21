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Bu bir başka!

FK ve ’nün ardından engelini de başarıyla geçti. Goller Falcao ve ’dan geldi. Cimbom’un önünde şimdi 2 önemli sınav daha var

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Bu Galatasaray bir başka!

Geçen sezonun son bölümünde hayal kırıklığı yaratan yeni sezonla birlikte aslına döndü. Sarı-kırmızılı ekip dün akşam 'i de mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı: 2-0. Cimbom'a üç puanı getiren golleri 14. dakikada penaltıdan ile 76. dakikada kaydetti. Ev sahibi son anlarda Galatasaray'ı sıkıştırsa da savunma gol izni vermedi. Galatasaray bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Başakşehir ise ikinci haftayı da puansız kapattı.

6 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Ligde çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bu serisini daha önce oldukça zorlandığı Başakşehir karşısında noktalamayı başardı. Aslan, son dış saha galibiyetini karşısında almıştı. Oldukça yoğun bir fikstürü bulunan Galatasaray arka arkaya iki önemli maça çıkacak. Perşembe akşamı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ile karşılaşacak olan Cimbom, Pazar akşamı ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki maçta da oynanacak.

EL TIGRE İŞBAŞINDA

Radamel Falcao, Başakşehir'i de boş geçmedi ve 'deki gol sayısını 3'e çıkardı. 14. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Mert'i ters köşeye yatıran Kolombiyalı yıldız, karşısında da 2 gol ve 1 asist ile oynamıştı. Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne'ye bıraktı.

5 YIL SONRA

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı deplasmanda 4 maç sonra kazandı. Sarıkırmızılı ekip, dış sahada 5 sene sonra galibiyet elde ederken Başakşehir, bu sonuçla iç sahada 16 maç sonra mağlup oldu.

CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı , karşılaşmayı tribünden izledi. Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.

TEK ÜZÜNTÜ SARACCHI

Başakşehir maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Saracchi maçı tamamlayamadı. 59'da sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı futbolcunun, durumu yarın yapılacak MR kontrolünde belli olacak.

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