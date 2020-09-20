Haberler Galatasaray Fatih Terim'den maç fikstürü eleştirisi: Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım

'den maç fikstürü eleştirisi: Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım

Teknik Direktörü , Başakşehir maçı öncesi basına yaptığı açıklamada yoğun fikstüre dem vurarak, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 19:16
Fatih Terim'den maç fikstürü eleştirisi: Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım

teknik direktörü , Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. Hem bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık" dedi.

Yeni Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek" şeklinde konuştu.

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