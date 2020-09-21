Haberler Galatasaray Marcao müthiş oynadı

müthiş oynadı

adı ve Newcastle ile anılan harika bir maç çıkardı. Sambacı, ’nın açıklarını kapattı, kusursuz oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:56 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Marcao müthiş oynadı

, zorlu virajını gol yemeden geçerken altın değerinde 3 puan çıkardı. Sarı-kırmızılılarda ismi İtalyan devi ve İngiliz ekibi Newcastle ile anılan kusursuz futboluyla göz doldurdu. Sezona harika başlayan Brezilyalı stoper, partneri 'nın sakarlıklarını telafi etti. Marcao futboluyla çok beğenildi.

LUYINDAMA KRİTİK TOPLAR KAYBETTİ
Uzun bir süre sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan Luyindama ise yavaş yavaş formunu yakalasa da kritik hatalar yaptı. Özellikle topla çıkarken her iki yarıda da kayıplar yaşayan Luyindama, kafa vuruşlarında ise rakiplerine göz açtırmadı. Ligdeki sınavına göre Neftçi ve Başakşehir'e karşı yere daha sağlam bastığı görüldü.

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