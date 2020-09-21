Marcao müthiş oynadı

Galatasaray, zorlu Başakşehir virajını gol yemeden geçerken altın değerinde 3 puan çıkardı. Sarı-kırmızılılarda ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle ile anılan Marcao kusursuz futboluyla göz doldurdu. Sezona harika başlayan Brezilyalı stoper, partneri Luyindama'nın sakarlıklarını telafi etti. Marcao futboluyla çok beğenildi.

LUYINDAMA KRİTİK TOPLAR KAYBETTİ

Uzun bir süre sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan Luyindama ise yavaş yavaş formunu yakalasa da kritik hatalar yaptı. Özellikle topla çıkarken her iki yarıda da kayıplar yaşayan Luyindama, kafa vuruşlarında ise rakiplerine göz açtırmadı. Ligdeki Gaziantep sınavına göre Neftçi ve Başakşehir'e karşı yere daha sağlam bastığı görüldü.