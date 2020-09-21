Galatasaray'ın konsantrasyonu yüksek!

Corona virüsü salgını nedeniyle geçen sezon verilen aranın ardından aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve ligi 6. sırada bitiren Sarı-Kırmızılıların o dönemki görüntüsünden eser kalmadı.

Süper Lig'de evinde Gaziantep FK'yı, deplasmanda da son şampiyon Medipol Başakşehir'i yenen Galatasaray 2'de 2 yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Azerbaycan'da Neftçi Bakü'yü eleyen Sarı-Kırmızılılar bu kulvarda da yoluna devam ediyor.

TEKNİK KADRONUN ETKİSİ

Galatasaray'ın bu performansının perde arkasında önemli detaylar yatıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda konsantre görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sezon başı ekibine Selçuk İnan, Necati Ateş ve Albert Riera'yı antrenör olarak dahil eden tecrübeli hocanın bu hamlesi, takımın beğeni toplayan oyununda büyük rol oynadı.

Geçen sezon yaşanan sık sakatlıklar sonrası kondisyoner Bartali ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, Terim'in özel isteğiyle geçmişte de kulüpte görev yapan Scott Piri'yi takıma getirdi. Piri, sezon başı hazırlıklarında takımın fiziksel gelişimi için özel çalışmalar yaptı. Her futbolcunun yaş, kilo, yağ oranı, sakatlık geçmişine dair detaylı veriler üzerinden ilerleyen Piri, Galatasaraylı oyuncuların artan fizik kalitesinde büyük katkı sahibi oldu.

ARDA TURAN AİDİYET DUYGUSUNA KATKI YAPIYOR

Transferiyle büyük yankı uyandıran Arda Turan, kaptan olarak arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurarak, Galatasaray'ın sahada birbiri için mücadele eden bir takım kimliğine bürünmesini sağladı. Florya'da neşe kaynağı haline gelen, herkesin sevgi ve saygısını kazanan Turan, diğer oyunculara aidiyet duygusu aşılanmasına destek verdi.

FORMA REKABETİ

Yapılan transferlerle beraber birçok bölgede forma rekabeti oluştu. Zaman zaman eleştirilen bazı oyuncular dahi, artık formanın garanti olmadığını görüp, performansını artırdı.

Belhanda, Diagne, Babel gibi eleştiri oklarının hedefindeki isimler, disiplinli bir çalışmayla takıma katkı sunmaya başladı. Diagne, Neftçi Bakü maçında 2, Belhanda Başakşehir karşısında 1 gol attı. Babel ise Belhanda'ya asist yapan isimdi.

Orta saha transferi için yaşanan kriz ortamında Taylan Antalyalı, 3 maçtır ortaya koyduğu performansla teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği oyuncu oldu. Hem savunmada hem de hücumda önemli katkı sunan Taylan, Belhanda ile uyumlu bir ikili oluşturup takım arkadaşının performansını da yukarıya çekti.

Yeni transferlerden Emre Kılınç ile Omar Elabdellaoui, geleli kısa süre olmasına rağmen sergiledikleri oyunla uzun süredir takımdaymış gibi mücadele gösterdi. Roma'nın transfer gündemindeki Marcao, başarılı oyunuyla savunmanın kilit oyuncusu haline geldi. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle çok sayıda maç kaçıran ve hayal kırıklığı yaratan Falcao, 2020-2021'e iyi başladı. Süper Lig'deki 2 maçta 3 gol atan Kolombiyalı forvet 1 de asist yaptı.

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye yapılan Fatih Öztürk takviyesi ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Tecrübeli kaleci, oynadığı 3 maçta da kritik kurtarışlara imza atarken özgüvenli görüntüsüyle dikkat çekti.