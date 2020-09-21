Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Yok artık Emre Belözoğlu! Fenerbahçe'de 4 transfer daha...

Son dakika transfer haberi: Yok artık Emre Belözoğlu! Fenerbahçe'de 4 transfer daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadrosunu baştan aşşağı yenileyerek Süper Lig'e bambaşka bir kadro ile merhaba diyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarına devam ederken, şu ana dek Emre Belözoğlu'nun büyük rol oynadığı transferlerde 19.8 milyon Euro kar etmiş durumda. Gelen isimler kadar takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 5 Ekim tarihinde sona erecek olan transfer tescil dönemi öncesi yeni isimleri kadrosuna katmaya devam edeceği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar.