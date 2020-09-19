Idrissia Doumbia yakın

Orta sahada 8 numaraya Johansen'i bitirmeye çalışan Cimbom, 6 numara içinse Idrissia Doumbia'yı transfer etmeye çok yaklaştı. S. Lizbon'un bu sezonki sistemine uymadığı için kiralanmak istenen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli an meselesi. Ocak 2019'da Grozny'den 3.8 milyon euro'ya Lizbon'a gelen Doumbia 35 maçta 1 asist yaptı.