Orta sahada 8 numaraya Johansen'i bitirmeye çalışan Cimbom, 6 numara içinse Idrissia Doumbia'yı transfer etmeye çok yaklaştı. S. Lizbon'un bu sezonki sistemine uymadığı için kiralanmak istenen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli an meselesi. Ocak 2019'da Grozny'den 3.8 milyon euro'ya Lizbon'a gelen Doumbia 35 maçta 1 asist yaptı.
Idrissia Doumbia yakın
Orta sahada 8 numaraya Johansen'i bitirmeye çalışan Cimbom, 6 numara içinse Idrissia Doumbia'yı transfer etmeye çok yaklaştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50