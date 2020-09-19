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Rigoni sürprizi

Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen , ’ten ’yi istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Rigoni sürprizi

Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan , ile sözleşmesinin son senesine giren 'yi listesine aldı. Kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın" teklifi yapıldı. TuttoSport'un haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. bu transferi cüzi bir bedelle de noktalayıp oyuncunun bonservisini alabilir. Bu sezon 7 maça çıkarken gol veya asist yapmadı.

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