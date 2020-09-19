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Götze: Karar aşamasındayım

Aslan anlaştığı iddia edilen , Alman basınına röportaj verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Götze: Karar aşamasındayım

Aslan anlaştığı iddia edilen , Alman basınına röportaj verdi. Dortmund'dan bonservisini alıp ayrılan 28 yaşındaki yıldız, "Doğru kararı vermem için ihtiyacım olan zamanı kendime vermek istiyorum. Benim için önemli rol oynayan pek çok husus var. Kulüple, antrenörle ve onların felsefesiyle bütünleştiğimi hissetmem gerekiyor" dedi.

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