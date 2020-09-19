Götze: Karar aşamasındayım

Aslan anlaştığı iddia edilen Mario Götze, Alman basınına röportaj verdi. Dortmund'dan bonservisini alıp ayrılan 28 yaşındaki yıldız, "Doğru kararı vermem için ihtiyacım olan zamanı kendime vermek istiyorum. Benim için önemli rol oynayan pek çok husus var. Kulüple, antrenörle ve onların felsefesiyle bütünleştiğimi hissetmem gerekiyor" dedi.