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'nun mutlu günü! 4. kez oldu

'ın 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü , 4. kez oldu. Kolombiyalı golcü ile eşi , oğullarına Jedediah ismini koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 20:42
Radamel Falcao'nun mutlu günü! 4. kez baba oldu

'ın Kolombiyalı futbolcusu , dördüncü kez oldu. Falcao ile eşi 'un Jedediah ismini verdiği oğulları sabah 10:58'de 'da doğdu.

Sosyal medya hesabından eşi ve oğlunun fotoğraflarını paylaşan Kolombiyalı golcü, "Bebeğimiz sabah 10:58'de İstanbul'da doğdu. 'nun gelişi için Tanrı'ya şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK

Galatasaray Kulübü ise, "Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, "Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." sözleriyle yıldız futbolcuyu tebrik etti.

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