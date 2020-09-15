Cimbom presle boğacak

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, Neftçi Bakü'nün teknik analizini tamamladı. Rakibin ciddiye alınmasını isteyen teknik kadro, genç bir kadroya sahip olan ve çok koşan Bakü ekibine karşı Gaziantep karşılaşmasında olduğu gibi sahada sıkı bir pres uygulayacak. Fatih Terim, yaptığı toplantılarda, talebelerinden, Neftçi takımından daha fazla koşmalarını ve daha fazla mücadele etmelerini istedi. Performans uzmanı Scott Piri'den de takımı buna göre hazırlamasını istedi.