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Haberler Galatasaray Cimbom presle boğacak

Cimbom presle boğacak

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, 'nün teknik analizini tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Cimbom presle boğacak

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, 'nün teknik analizini tamamladı. Rakibin ciddiye alınmasını isteyen teknik kadro, genç bir kadroya sahip olan ve çok koşan Bakü ekibine karşı karşılaşmasında olduğu gibi sahada sıkı bir pres uygulayacak. , yaptığı toplantılarda, talebelerinden, Neftçi takımından daha fazla koşmalarını ve daha fazla mücadele etmelerini istedi. Performans uzmanı Scott Piri'den de takımı buna göre hazırlamasını istedi.