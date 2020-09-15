Emre Kılınç hazır kıta

Galatasaray'ın Sivas'tan kadrosuna kattığı Emre Kılınç ilk maçında sınıfı geçti. Sol kanatta etkili bir futbol ortaya koyan genç yıldız, takımının 2. golünü atmayı başarmıştı. 80. dakikada sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Emre'nin durumunun iyi olduğu ve Neftçi karşısında da ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi.