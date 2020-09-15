Galatasaray'ın Sivas'tan kadrosuna kattığı Emre Kılınç ilk maçında sınıfı geçti. Sol kanatta etkili bir futbol ortaya koyan genç yıldız, takımının 2. golünü atmayı başarmıştı. 80. dakikada sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Emre'nin durumunun iyi olduğu ve Neftçi karşısında da ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi.
Emre Kılınç hazır kıta
Galatasaray'ın Sivas'tan kadrosuna kattığı Emre Kılınç ilk maçında sınıfı geçti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50