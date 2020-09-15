Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi

Teknik direktör Fatih Terim, Neftçi Bakü ilk 11'ini belireldi. Gaziantep FK karşısındaki futbolu çok beğenen Terim, Perşembe akşamı kalede Fatih Öztürk'e eldivenleri teslim edecek. Defans hattını Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Arda Turan, Younes Belhanda, Taylan Antalyalı'yı görevlendirecek olan teknik ekip, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta ise Emre Kılınç'ı oynatacak. Teknik kadro, en uçta ise yine Radamel Falcao ile karşılaşmaya başlayacak. Gaziantep'i 3-1 mağlup eden kadro, Neftçi engelini de geçerek UEFA Avrupa Ligi 3. Turuna adını yazdırmayı hedefliyor.