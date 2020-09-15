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Haberler Galatasaray Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi

’ye tarifesi

FK karşısındaki futboldan memnun kalan Terim, Eleme maçında aynı kadroyu sahaya sürecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi

Teknik direktör , ilk 11'ini belireldi. FK karşısındaki futbolu çok beğenen Terim, Perşembe akşamı kalede 'e eldivenleri teslim edecek. Defans hattını Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada , Younes Belhanda, Taylan Antalyalı'yı görevlendirecek olan teknik ekip, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta ise Emre Kılınç'ı oynatacak. Teknik kadro, en uçta ise yine ile karşılaşmaya başlayacak. Gaziantep'i 3-1 mağlup eden kadro, Neftçi engelini de geçerek 3. Turuna adını yazdırmayı hedefliyor.