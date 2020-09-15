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Haberler Galatasaray Drogba 7 yaşında!

Drogba 7 yaşında!

 taraftarı 'ün, 'nın sarı-kırmızılılara olduğu sene adını verdiği oğlu 7 yaşına bastı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Drogba 7 yaşında!

taraftarı 'ün, 'nın sarı-kırmızılılara olduğu sene adını verdiği oğlu 7 yaşına bastı. Aile boyu Galatasaray tarafları olduklarını dile getiren Erdem Dadük, "Drogba 'ye gelip Galatasaray'a transfer olunca ben ve eşim çok sevinmiştik. Eşim o zamanlar hamileydi ve erkek doğarsa adını 'Drogba' koyma kararı aldık" dedi.