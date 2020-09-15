Drogba 7 yaşında!

Galatasaray taraftarı Erdem Dadük'ün, Didier Drogba'nın sarı-kırmızılılara transfer olduğu sene adını verdiği oğlu Aslan Drogba 7 yaşına bastı. Aile boyu Galatasaray tarafları olduklarını dile getiren Erdem Dadük, "Drogba Türkiye'ye gelip Galatasaray'a transfer olunca ben ve eşim çok sevinmiştik. Eşim o zamanlar hamileydi ve erkek doğarsa adını 'Drogba' koyma kararı aldık" dedi.